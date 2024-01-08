В урядовому законопроєкті про мобілізацію є корупційні ризики – Комітет Ради

Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики на засіданні в понеділок визнав урядовий законопроект про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

Про це повідомила голова комітету Анастасія Радіна в коментарі “Українській правді“

За її словами, комітет дійшов висновку, що мобілізація потрібна в Україні, але деякі норми законопроєкту мають корупційні ризики. Які саме, Радіна не уточнила і пообіцяла надати цю інформацію згодом.

Вона додала, що на засіданні були присутні представники Міністерства оборони і Генерального штабу ЗСУ. Вони погодились з висновком комітету і пообіцяли усунути недоліки.