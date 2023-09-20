В уряді Польщі заговорили про можливе зменшення підтримки України

На фоні кризи довкола імпорту української агропродукції польський міністр у справах ЄС Шимон Шинковський вель Сенк заговорив про можливе зниження підтримки Польщею України, передає PAP. За його словами, Польща підтримуватиме нашу країну в таких же обсягах, якщо польське суспільство не буде проти цього.

«Ми хотіли б і надалі підтримувати Україну, але – щоб це було можливо – ми повинні мати підтримку польського народу в цьому питанні. Тому, якщо не буде підтримки з боку польського народу, нам буде важко продовжувати підтримувати Україну так, як ми це робили дотепер», – заявив Шинковський вель Сенк.

Водночас у контексті конфлікту через зернове ембарго міністр заявив, що польський уряд «невблаганний» у цьому питанні, зважаючи на інтереси фермерів.

«Дії України не справляють на нас враження… але вони справляють певне враження на польську громадську думку. Це видно з опитувань, з рівня суспільної підтримки подальшої допомоги Україні. І це шкодить самій Україні», – додав Шинковський вель Сенк.

Відповідаючи на питання, чи стануть аграрні питання розмінною монетою при вступі України до Євросоюзу, польський міністр заявив, що Україна має виконати чітко визначені умови у низці галузей.

«Україна повинна буде виконати всі умови, і українське сільське господарство може, звичайно, мати доступ до європейських ринків, але не таким чином, щоб це загрожувало польським фермерам», – додав міністр.