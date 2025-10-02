В УПЦ МП заявили, що у митрополита Арсенія в СІЗО погіршився стан здоров’я й потрібна операція

У Святогірській лаврі УПЦ МП повідомили, що наміснику монастиря митрополиту Арсенію необхідна термінова операція на серці. Він уже понад півтора року перебуває у Дніпровському СІЗО у справі щодо поширення даних про розташування Сил оборони України.

Про це йдеться в заяві на сайті Святогірської лаври.

За інформацією пресслужби Святогірської лаври, 30 вересня митрополиту Арсенію стало зле і його доставили в одну з лікарень Дніпра для обстеження серця й судин, а також консультації кардіолога та аритмолога.

Лікарі констатували необхідність операції на серці та рекомендували пройти комплексну перевірку у фахівців інших профілів.

1 жовтня під час чергового підготовчого засідання у справі митрополиту Арсенію знов стало зле й адвокатка попросила перерву – наступне засідання має відбутися 3 жовтня.

Справа митрополита Арсенія

За даними слідства, у вересні 2023 року настоятель Святогірської Свято-Успенської лаври поширював інформацію стосовно підрозділів Сил оборони. Під час проповіді на Літургії він розповів парафіянам про місця розташування блокпостів, а також підрозділів ЗСУ на території Святогірської громади.

Відео з проповіддю митрополита Арсенія опублікували на сайті лаври та в місцевій групі Telegram-каналу. На думку СБУ, так клірик намагався завуальовано передати росіянам місця дислокації українських блокпостів у фронтовому районі.

У квітні 2024 року митрополита взяли під варту й помістили до Дніпровського СІЗО.