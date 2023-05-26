В “Укрпошті” відреагували на скаргу про те, що в японця-волонтера вкрали частину посилок

Японець Фумінорі Цучіко, який відкрив у Харкові безоплатне кафе, 16 травня поскаржився, що у нього третій раз за рік пограбували посилку, яку доставляли через «Укрпошту».

Японець зазначив, що у відділенні пошти йому відповіли, що зникнення не можуть розслідувати, оскільки посилка не мала трекера. Також, за словами Цучіко, працівники пошти не перепросили за ситуацію. Водночас йому сказали, що «не всі українці вважають, що ваша волонтерська робота хороша».

У пресслужбі «Укрпошти» Hromadske надали відповідь. Там зазначили, що з’ясовували деталі, тому це зайняло певний час.

Насамперед в «Укрпошті» заявили, що посилку Цучіко відправили з Німеччини способом доставлення без відстеження.

«Такі відправлення мають трек-номер формату UxxxxxxxxxxDE. Це означає, що по даному типу відправлень Німеччина не передала дані в системі про вагу, вміст відправлення, а також трекінг відправлення. До відділення у Харкові посилка надійшла без пошкодження та наявних ознак відкриття. Це відмітила й отримувач Наталя, тому акти пошкодження на відправлення не складались», — зазначили у пресслужбі.

Відправлення формату UxxxxxxxxxxDE доставляється в Україну комбінованим способом: авіа та авто. В «Укрпошті» наголошують, що авіакомпанії можуть вилучити з посилки батарейки та літій-іонні батареї. Це пояснюють тим, що стандартними авіаканалами заборонено пересилати небезпечні вантажі, зокрема батарейки, літій-іонній батареї та гель-лаки, через ризик займання в повітрі.

«Укрпошта» рекомендує доставляти такі товари лише через інтернет-магазини, що мають спеціальні канали доставлення.

А якщо під час отримання посилки, ви помітили різницю у вазі або пошкодження, потрібно про це сказати працівнику відділення та попросити скласти відповідний акт.

«Ми рекомендуємо для доставки відправлень з трек-номером, повним відстеженням і всією інформацією про доставку, обирати сервіс Parcels або Registered Mail, які мають трек-номер формату: RxxxxxxxxxxDE або CxxxxxxxxxxDE», — зазначили у пресслужбі.

З Фумінорі Цучіко «Укрпошта» підтримує зв’язок «для подальшого вирішення ситуації».