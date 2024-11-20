В “Укренерго” розповіли, як вимикатимуть світло 21 листопада

У четвер, 21 листопада, в Україні вимикатимуть світло у кілька черг. Деталі щодо відключень за конкретними адресами можна знайти на сторінках обленерго в кожній області, повідомили в Укренерго.

Графік відключень виглядатиме наступним чином:

з 7:00 до 11:00 — одна черга відключень;

з 11:00 до 19:00 — дві черги відключень;

з 19:00 до 22:00 — одна черга відключень.

Причина відключень — пошкодження енергетичних обʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада.

Проводяться аварійно-відновлювальні роботи для повернення обладнання в роботу. У “Укренерго” закликали не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли з’являється світло.