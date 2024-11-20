Економіка

В “Укренерго” розповіли, як вимикатимуть світло 21 листопада
20 Листопада 2024 19:31
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У четвер, 21 листопада, в Україні вимикатимуть світло у кілька черг. Деталі щодо відключень за конкретними адресами можна знайти на сторінках обленерго в кожній області, повідомили в Укренерго.

Графік відключень виглядатиме наступним чином:

  • з 7:00 до 11:00 — одна черга відключень;
  • з 11:00 до 19:00 — дві черги відключень;
  • з 19:00 до 22:00 — одна черга відключень.

Причина відключень — пошкодження енергетичних обʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки Росії 17 листопада.

Проводяться аварійно-відновлювальні роботи для повернення обладнання в роботу. У “Укренерго” закликали не вмикати кілька потужних приладів одночасно, коли з’являється світло.


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