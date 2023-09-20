В Укренерго проходять обшуки

В офісі НЕК “Укренерго” проходять слідчі дії. Компанія заявляє, що надала би правоохоронцям необхідні документи і без проведення обшуку.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго у Фейсбуці.

“У головному офісі НЕК «Укренерго» 20 вересня відбуваються слідчі дії. Обшуки проводить Генеральна прокуратура на підставі ухвали Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року. Укренерго сприяє проведенню слідчих дій та добровільно надає представникам Генеральної прокуратури всі документи, які визначені ухвалою”, – йдеться у повідомленні.

В Укренерго наголосили, що добровільно надали би слідчим усі необхідні документи, однак відповідного запиту від правоохоронців не надходило.

Зазначається також, що частина документів, яка цікавить слідчих, була предметом перевірки Державної аудиторською служби (ДАСУ). Укренерго зараз оскаржує у суді результати цієї перевірки оскільки вважає їх упередженими та непрофесійними, а деякі – такими, що прямо суперечать законодавству.

“Прикро, що енергетичні компанії, як і оборонні підприємства під час війни, вимушені боротися з упередженими висновками ДАСУ. Це не сприяє ефективній підготовці до опалювального сезону, як і підвищенню обороноздатності країни”, – прокоментували в Укренерго.