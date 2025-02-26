Економіка

В Укренерго повідомили про вимушені відключення світла у двох областях
26 Лютого 2025 11:51
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Ремонт енергомереж / Фото: Укренерго
Ремонт енергомереж / Фото: Укренерго

Через наслідки обстрілів енергооб’єктів в Одеській та Дніпропетровській областях обленерго вимушено застосовують відключення електроенергії. Тривають ремонтні роботи.

Про це повідомили в Укренерго.

“Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання та відновити стабільне електропостачання усіх споживачів”, – йдеться в повідомленні.

Водночас в Укренерго зазначили, що споживання електроенергії демонструє тенденцію до зниження. Причина – підвищення температури повітря у кількох регіонах України.

Також енергетики нагадують, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, про що можна дізнатися на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах операторів системи розподілу (обленерго).

“Необхідність в ощадливому споживанні зберігається. Будь ласка, не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно у період з 16:00 до 19:00”, – зазначили в Укренерго.


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