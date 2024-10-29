Суспільство

В Укренерго попереджають про дуже важку зиму
29 Жовтня 2024 21:29
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Укренерго
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Зима 2024-2025 року буде важчою за три попередні роки. В Укренерго ведуть підготовку до трьох можливих сценаріїв проходження цього періоду.

Про це в інтерв’ю проєкту “Карп’як на Суспільному” розповів тимчасовий виконувач обов’язків голови “Укренерго” Олексів Брехт.

“Три варіанти, які в тому числі враховують найгірший сценарій — продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об’єктів генерації і так далі”, — розповів Брехт.

Він нагадав, що навесні через обстріли РФ Україна втратили 9 ГВт генеруючої потужності, що дорівнює літньому споживанню електроенергії Нідерландами, або нічному споживанню електроенергії Україною влітку.

За словами Брехта, це “значна втрата”, Укренерго має план відновити ці потужності.

Найгірший сценарій проходження зими, який розглядають — продовження масованих атак Росії по об’єктах генерації.

“За умови цього сценарію, при наявності того обсягу імпорту електричної енергії, який ми маємо вже сьогодні, ми можемо мати обмеження потужності електричної енергії в критичні, холодні дні, величиною до двох черг графіків відключень, не більше. Тобто до 8 годин”, — наголосив Брехт.


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