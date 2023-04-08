Суспільство

В “Укренерго” підбили підсумки найважчого опалювального сезону в історії 

8 Квітня 2023 13:27
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Укренерго, опалювальний сезон

Під час опалювального сезону 2022-2023 росіяни здійснили понад 1200 атак ракетами та дронами по ключових енергетичних об’єктах, а 43% магістральних мереж було пошкоджено. 

Про це повідомляє пресслужба “Укренерго”.

“Ворог зосереджено бив по електростанціях і об’єктах магістральних мереж. А одразу після закінчення повітряної тривоги в бій вступали ремонтні бригади – тільки у нас, в “Укренерго”, це понад 1500 фахівців”, – зазначають в компанії. 

Загалом понад 1200 ракет та дронів було випущено по ключових енергетичних об’єктах. З них понад 250 таки влучили у ціль, 43% магістральних мереж було пошкоджено. 

В “Укренерго” також додають, що усі теплові та гідроелектростанції зазнали різного ступеню ушкоджень.

Також за допомоги європейських партнерів “Укренерго” отримало майже 500 одиниць обладнання, ще більше виготовляється та їде в Україну. Завдяки об’єднанню зусиль, станом на сьогодні, повернуто в роботу, хоч подекуди й частково, 80% пошкодженої магістральної мережі. 

За оцінкою Світового банку й ПРООН лише першочергові потреби на відновлення та захист високовольтної мережі “Укренерго” цьогоріч складають майже 1 млрд доларів.

Наразі електростанції виробляють достатньо електроенергії, щоб забезпечити потреби споживачів, а стан мереж дозволяє обходитися без відключень.


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