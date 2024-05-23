Суспільство

В Україну з окупації та Росії повернули 13 дітей

23 Травня 2024 20:15
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діти, окупація
Повернені до України діти / Фото: Дмитро Лубінець

З тимчасово окупованих територій та Росії вдалося повернути 13 дітей. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Шістьох дітей повернули в рамках затвердженого президентом плану дій Bring Kids Back UA, ще сімох – врятували з окупації. 

“Хтось із повернутих нині дітей втратив батьків, когось – батьки хотіли повернути самотужки, однак цього не дала зробити РФ, хтось – мріяв, що виїде до рідних. І ця мрія здійснилася”, – зазначив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що до повернення дітей долучився Офіс Уповноваженого, інші державні органи України та Держава Катар.


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