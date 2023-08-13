Суспільство

В Україну повертаються майже 1000 морпіхів після підготовки у Британії

13 Серпня 2023 18:02
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військові навчання

Майже 1000 українських морських піхотинців повертаються додому після піврічної підготовки у фахівців Королівської морської піхоти та армійських спецпризначенців Великої Британії.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під час навчання британські командос проводили підготовку для українських військових з виконання десантних операцій та висадки на суходіл з використанням надувних човнів.

Це перша програма десантної підготовки, яку Велика Британія проводить для України. Її кульмінацією стало планування та проведення рейдових операцій українськими морськими піхотинцями вдень і вночі.

Курс пройшли близько 900 українських морських піхотинців. Він включав тренування з використання протитанкових комплексів NLAW, переносних ЗРК Stinger, мінометів і безпілотників для розвідки, а також знищення перешкод, наприклад, “зубів дракона” за допомогою вибухівки.

Під час тренувань використовується та ж зброя, яку, серед іншого, Велика Британія надала Україні у межах військової підтримки. Це понад 10 тис. одиниць протитанкової зброї, включно з тисячами систем NLAW.


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