В українському шоу-бізнесі сталася наймасштабніша афера

Одразу кілька відомих українських артистів заявили, що не можуть провести свої концерти, на які вже продали квитки, бо організатор, який займався підготовкою виступів, втік з грошима. Про це заявив фронтмен гурту “Скай” Олег Собчук – один з артистів, які стали жертвою ошуканця, пише Oboz.

За словами Собчука, те, що сталося, є наймасштабнішою шахрайською схемою в українському шоу-бізнесі. Організатор концертів Тарас Доненко, який зник та не виходить на зв’язок, втирався в довіру до артистів не один рік.

“Ми почали співпрацю півтора року тому. Він сам на нас вийшов, запропонував свої послуги. І разом ми зробили близько ста концертів. Тривалий час він виконував свої обов’язки, досить сильно втерся в довіру. А потім у якийсь момент забрав кошти з запланованих наперед концертів у квиткових операторів і зник. Тільки з нас – це близько 3 млн 600 тисяч гривень. Ще є Злата Огнєвіч, Тарас Чубай та Руслана”, – каже Олег Собчук.

Фронтмен “Скай” розповідає, що, згідно з договорами з квитковими операторами, він міг це робити й раніше таке робив, мотивуючи тим, що гроші необхідні, щоб заплатити за оренду залів, світло, звук. У цьому випадку він взяв гроші, але не заплатив за технічні витрати та втік. Тепер в артистів проданий тур, у більшості містах аншлаги, а ні за що не проплачено. І грошей на оплату немає.

“А скасувати концерти і повернути людям кошти не можемо, бо їх немає. Щоб не підвести прихильників, ми взяли на себе відповідальність провести ці концерти. Доклали дуже багато зусиль і дякуємо всім нашим друзям, які допомогли. Наші виступи у Львові та Одесі відбудуться за розкладом. А інші концерти, які були заплановані на січень, мусимо перенести на весну, щоб акумулювати певний бюджет – і таки їх відпрацювати. Тим часом ми сподіваємося, що шахрая знайдуть, він понесе відповідальність”, – каже фронтмен гурту “Скай”.

На шахрая вже написали заяву у правоохоронні органи. Тарас Доненко, якому належить компанія “Star Label”, перебуває в офіційному розшуку.

“Тим часом до заяви додаються інші – виявилося, що цей чоловік заборгував дуже багато мільйонів гривень різним людям, які виконали роботу, однак не отримали гроші. А ще до того, як він почав займатися шоу-бізнесом, як ми потім дізналися, мав ще один бізнес, де сотням людей теж не заплатив”, – каже Собчук.

“Йому 38 років. За тим прізвищем та іменем, яке ми знаємо, та паспортом, який зареєстрований на ці дані, маємо інформацію, що за кордон він не виїжджав. А якщо він в Україні, то ми сподіваємося, що його знайдуть. Хіба що він щось придумав і з цього приводу – ми так зрозуміли, що маємо справу з суперпрофесійним шахраєм. Він придумав довготривалу схему – поступово втирався в довіру. Це була кількарічна спланована схема, як на мене”, – розповідає фронтмен гурту.

«Случилась самая масштабная афера в украинс шоу-бизнесе»:лидер группы «Скай» Олег Собчук рассказал о мошеннике,который продал билеты на концерты 4х известных исполнителей,после чего сбежал с деньгами

«Только у нас—на 3 млн 600 тыс грн.Еще есть Злата Огневич,Тарас Чубай и Руслана» pic.twitter.com/8OPksZzfAm — Сергей Дорожный (@angelys667) December 25, 2023

Нагадаємо, 22 грудня співачка Злата Огнєвіч скасувала свій виступ у Львові через шахрайство організатора концертів. Через аферу їй довелося скасувати усі заплановані концерти, кошти від яких мали піти на потреби ЗСУ. “Мені прикро, що кошти, які я планувала задонатити на ЗСУ, зникли разом із Тарасом Доненком. Його особою вже займаються юристи та правоохоронні органи. Зі сторони нашої команди ми докладемо максимум зусиль, щоб вирішити цю прикру ситуацію і змусити Тараса Доненка повернути всі кошти за квитки”, — написала співачка.