Кримінал

В українському шоу-бізнесі сталася наймасштабніша афера

25 Грудня 2023 17:58
читать на русском →
афера, гламур

Одразу кілька відомих українських артистів заявили, що не можуть провести свої концерти, на які вже продали квитки, бо організатор, який займався підготовкою виступів, втік з грошима. Про це заявив фронтмен гурту “Скай” Олег Собчук – один з артистів, які стали жертвою ошуканця, пише Oboz.

За словами Собчука, те, що сталося, є наймасштабнішою шахрайською схемою в українському шоу-бізнесі. Організатор концертів Тарас Доненко, який зник та не виходить на зв’язок, втирався в довіру до артистів не один рік.

“Ми почали співпрацю півтора року тому. Він сам на нас вийшов, запропонував свої послуги. І разом ми зробили близько ста концертів. Тривалий час він виконував свої обов’язки, досить сильно втерся в довіру. А потім у якийсь момент забрав кошти з запланованих наперед концертів у квиткових операторів і зник. Тільки з нас – це близько 3 млн 600 тисяч гривень. Ще є Злата Огнєвіч, Тарас Чубай та Руслана”, – каже Олег Собчук.

Фронтмен “Скай” розповідає, що, згідно з договорами з квитковими операторами, він міг це робити й раніше таке робив, мотивуючи тим, що гроші необхідні, щоб заплатити за оренду залів, світло, звук. У цьому випадку він взяв гроші, але не заплатив за технічні витрати та втік. Тепер в артистів проданий тур, у більшості містах аншлаги, а ні за що не проплачено. І грошей на оплату немає.

“А скасувати концерти і повернути людям кошти не можемо, бо їх немає. Щоб не підвести прихильників, ми взяли на себе відповідальність провести ці концерти. Доклали дуже багато зусиль і дякуємо всім нашим друзям, які допомогли. Наші виступи у Львові та Одесі відбудуться за розкладом. А інші концерти, які були заплановані на січень, мусимо перенести на весну, щоб акумулювати певний бюджет – і таки їх відпрацювати. Тим часом ми сподіваємося, що шахрая знайдуть, він понесе відповідальність”, – каже фронтмен гурту “Скай”.

На шахрая вже написали заяву у правоохоронні органи. Тарас Доненко, якому належить компанія “Star Label”, перебуває в офіційному розшуку.

“Тим часом до заяви додаються інші – виявилося, що цей чоловік заборгував дуже багато мільйонів гривень різним людям, які виконали роботу, однак не отримали гроші. А ще до того, як він почав займатися шоу-бізнесом, як ми потім дізналися, мав ще один бізнес, де сотням людей теж не заплатив”, – каже Собчук.

“Йому 38 років. За тим прізвищем та іменем, яке ми знаємо, та паспортом, який зареєстрований на ці дані, маємо інформацію, що за кордон він не виїжджав. А якщо він в Україні, то ми сподіваємося, що його знайдуть. Хіба що він щось придумав і з цього приводу – ми так зрозуміли, що маємо справу з суперпрофесійним шахраєм. Він придумав довготривалу схему – поступово втирався в довіру. Це була кількарічна спланована схема, як на мене”, – розповідає фронтмен гурту.

Нагадаємо, 22 грудня співачка Злата Огнєвіч скасувала свій виступ у Львові через шахрайство організатора концертів. Через аферу їй довелося скасувати усі заплановані концерти, кошти від яких мали піти на потреби ЗСУ. “Мені прикро, що кошти, які я планувала задонатити на ЗСУ, зникли разом із Тарасом Доненком. Його особою вже займаються юристи та правоохоронні органи. Зі сторони нашої команди ми докладемо максимум зусиль, щоб вирішити цю прикру ситуацію і змусити Тараса Доненка повернути всі кошти за квитки”, — написала співачка.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Грудня 2023 20:09

Генштаб: На Мар’їнському напрямку Сили оборони стримують ворога в районі Новомихайлівки
25 Грудня 2023 18:44

Поліція Харківської області розшукує 150 колаборантів
25 Грудня 2023 17:58

В українському шоу-бізнесі сталася наймасштабніша афера
25 Грудня 2023 15:13

Синєгубов не виключає повторний наступ на Харків
25 Грудня 2023 14:44

Військове командування внесло запит на мобілізацію 500 тисяч військових
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Леонід МАСЛОВ

Трохи про вбивство Зеленського
Ігор ЧЕРНЯК

Чи вже час всім разом нарешті почати *бошити?
Сергій ПРИТУЛА

Трохи прикро…
Віталій ПОРТНИКОВ

Слово пацана
Сергій ФУРСА

Що по допомозі США? Нас всі кинули? Ми всі помремо?
Дмитро ЯРОШ

Декілька слів про Перемогу…
усі думки