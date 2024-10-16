В Україні з’явилась перша приватна школа операторів БПЛА, сертифікована Міноборони 

Міністерство оборони України зробило важливий крок у розвитку підготовки операторів безпілотних літальних апаратів, видавши перший офіційний дозвіл приватному навчальному закладу. Київська Global Drone Academy стала першою школою, яка отримала сертифікацію за спрощеною процедурою.

Згідно з повідомленням Міноборони у Telegram, це рішення відкриває нові можливості для навчального закладу. Тепер Global Drone Academy зможе не лише навчати військових та цивільних осіб керуванню дронами, але й присвоювати випускникам відповідну військово-облікову спеціальність. Це дозволить їм служити у збройних силах за конкретним фаховим напрямком.

Сертифікація відбулася в рамках експериментального проєкту, затвердженого Кабінетом Міністрів України два тижні тому. Ініціатива спрямована на збільшення кількості кваліфікованих операторів БПЛА в Україні та підвищення якості їхньої підготовки. Сертифіковані школи повинні відповідати чітким критеріям, встановленим Міністерством оборони.