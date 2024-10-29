В Україні збільшилась кількість СЗЧ

Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко повідомив про збільшення кількості випадків самовільного залишення військових частин.

Про це він сказав журналістам 29 жовтня, передає Укрінформ.

“Ми ще не аналізували, цифри назвати не можу, але є значна тенденція на збільшення самовільного залишення військових частин”, – сказав Кравченко й додав, що йдеться також про дезертирство і невиконання наказів командирів.

Голова Верховного Суду не уточнив конкретні цифри СЗЧ, але наголосив, що інформація, яку він бачив у ЗМІ, дещо перебільшена.

На уточнювальне запитання, чи є ситуація загрозливою, Кравченко дав ствердну відповідь.