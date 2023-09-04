В Україні завтра спека та без опадів

У вівторок, 5 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°; у південних та південно-східних областях вночі 14-19°, вдень 24-29°.

Як повідомили в Українському гідрометцентрі, у столичному регіоні завтра – мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі 13-15°, вдень 23-25°; по області вночі 10-15°, вдень 21-26°.

На 6-7 вересня синоптики також прогнозують погоду з мінливою хмарністю і без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 22-27°, 7 вересня у північно-східних областях 19-24°; у південній частині вночі 14-19°, вдень 25-30°.

У Києві та по області 6-7 вересня – мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі 13-15°, вдень 6 вересня 25-27°, 7 вересня 22-24°. По області вночі 10-15°, вдень 22-27°.

За даними Укргідрометцентру, 8-9 вересня в Україні без опадів. Температура вночі 8-14°, на узбережжі морів до 18°; вдень 21-27°; на північному-сході та сході країни вночі 5-11°, вдень 17-23°.

У столичному регіоні 8-9 вересня без опадів. Температура по Києву вночі 10-12°, вдень 23-25°; по області вночі 8-13°, вдень 21-26°.

Синоптики також попереджають, що 5-6 вересня у північних (крім Чернігівської), центральних (крім Вінницької), південних (крім Запорізької), Харківській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.