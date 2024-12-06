В Україні затримали учасника міжнародного наркосиндикату, якого 6 років розшукував Інтерпол

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Львівщині учасника міжнародного злочинного угруповання, яке займалося контрабандою та збутом наркотиків у країнах Євросоюзу.

Чоловік перебував у міжнародному розшуку протягом 6 років по лінії Інтерполу, повідомляє СБУ.

Зловмисник, який є громадянином однієї з країн ЄС, переховувався в Україні, сподіваючись уникнути кримінальної відповідальності. Проте СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої його було викрито та затримано.

Наразі затриманий перебуває під вартою, а правоохоронці працюють над його екстрадицією до країни походження, яка ініціювала його розшук.