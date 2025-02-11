В Україні затримали ще чотирьох організаторів схем ухилення від мобілізації

Служба безпеки України та Нацполіція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів.

Як повідомляє СБУ, за хабарі від 3 до 20 тисяч доларів вони виготовляли підроблені документи або допомагали ухилянтам виїхати за кордон нелегальними маршрутами.

Деталі розслідувань:

Київ – затримано громадянку РФ, яка організувала канал втечі військовозобов’язаних до Євросоюзу як водіїв міжнародних рейсів. Для конспірації вона видавала себе за чоловіка – носила коротку зачіску, чоловічий одяг і використовувала вигадане ім’я. Жінка вже була судима за викрадення людей та шахрайство.

Львівщина – 32-річний місцевий житель пропонував ухилянтам нелегальний перетин кордону, обіцяючи супровід та “легалізацію” в ЄС через спільника.

Полтавщина – викрито чоловіка, який займався підробкою медичних довідок про інвалідність, використовуючи зв’язки серед лікарів.

Тернопіль – військова контррозвідка СБУ затримала посередника, який через знайомих у ТЦК оформлював “списання” з військового обліку за станом здоров’я.

Всім фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу щодо незаконного переправлення осіб через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.