Кримінал

В Україні затримали ще чотирьох організаторів схем ухилення від мобілізації
11 Лютого 2025 16:38
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Служба безпеки України та Нацполіція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та затримали чотирьох організаторів.

Як повідомляє СБУ, за хабарі від 3 до 20 тисяч доларів вони виготовляли підроблені документи або допомагали ухилянтам виїхати за кордон нелегальними маршрутами.

Деталі розслідувань:

  • Київ – затримано громадянку РФ, яка організувала канал втечі військовозобов’язаних до Євросоюзу як водіїв міжнародних рейсів. Для конспірації вона видавала себе за чоловіка – носила коротку зачіску, чоловічий одяг і використовувала вигадане ім’я. Жінка вже була судима за викрадення людей та шахрайство.
  • Львівщина – 32-річний місцевий житель пропонував ухилянтам нелегальний перетин кордону, обіцяючи супровід та “легалізацію” в ЄС через спільника.
  • Полтавщина – викрито чоловіка, який займався підробкою медичних довідок про інвалідність, використовуючи зв’язки серед лікарів.
  • Тернопіль – військова контррозвідка СБУ затримала посередника, який через знайомих у ТЦК оформлював “списання” з військового обліку за станом здоров’я.

Всім фігурантам повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу щодо незаконного переправлення осіб через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.


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