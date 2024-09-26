В Україні затримали російських агентів, які шпигували за Силами оборони одразу в трьох регіонах

Служба безпеки нейтралізувала агентурну групу ФСБ, яка діяла у Києві, Харкові та Чернігові. У результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах нашої держави затримано трьох поплічників РФ, які розвідували локації Сил оборони, повідомляє СБУ.

“Агенти діяли окремо один від одного, але замикалися на одного куратора з РФ. Один із фігурантів виконував ворожі завдання, видаючи себе за колишнього правоохоронця. У разі перевірки документів він показував фейкове ветеранське посвідчення”, – йдеться у повідомленні.

Як розповіли у СБУ, усі затримані потрапили “на гачок” російської спецслужби через Телеграм-канали, де шукали швидкого заробітку. В обмін на гроші окупанти відправили агентів обходити місцевість та приховано фотографувати розташування особового складу та військової техніки Сил оборони.

У Києві та Чернігові загарбників найбільше цікавили місця дислокації прикордонних загонів та пунктів управління ЗСУ.

У Харкові один з фігурантів відслідковував координати укріпрайонів українських військ, які залучені до оборони обласного центру.

“Діяльність ворожої групи координував кадровий співробітник військової контррозвідки ФСБ. Його особу та інші персональні дані вже встановлено Службою безпеки. У результаті спецоперації всіх трьох агентів затримали “на гарячому”, коли вони проводили дорозвідку поблизу військових об’єктів”, – додали у Службі безпеки.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.