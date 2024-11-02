В Україні засудили зрадників, які наводили ракети на аеродром в Івано-Франківську

За державну зраду до 13 років тюрми з конфіскацією усього майна засудили трьох російських агентів, які у перші години повномасштабного вторгнення допомогли ворогу обстріляти ракетами військовий аеродром в Івано-Франківську. Це – 51-річна киянка, 44-річний харківянин та 28-річний уродженець Запоріжжя. Жоден з них своєї вини не визнав. Але спецслужби мало не по хвилинах таки викрили їхню шпигунську кар’єру, передає ТСН.

Жінка та двоє чоловіків допомогли Росії у перші години повномасштабного вторгення поцілити ракетами в івано-франківський аеродром. Військові летовища тоді були ціллю номер один ворога.

Російські спецслужби завербували їх заздалегідь – за матеріальну вигоду. Жінку ще у 2013-му знайшли у Білорусі. 44-річного чоловіка – за рік перед повномасштабним вторгненням – у французській Ніцці, де він був прихожанином російської православної церкви. Його молодшого напарника – вербували дистанційно в Україні.

Як розповіла речниця ГУ СБУ в Івано-Франківській області Марія Римар, з кураторами та між собою вони спілкувалися через таємні чати в Телеграм.

Завербованим за кордоном агентам росіяни наказали повернутися до України. На старшого чоловіка мали особливий розрахунок. Для зрадника створили легенду-прикриття – подорожувати під виглядом “тревел-блогера” та відкрито викладати зняті дроном відео інфраструктурних обєктів в інстаграм.

У Києві він знімав мости, під’їзди до них, розвилки. У Харкові – комплекс будівель Держпрому. В Одесі – морський порт.

Пізніше вони отримали і власне наказ – готувати обстріл військового летовища.

“Жінка поселилася неподалік глісади івано-франківського аеродрому у грудні 2021 року. Вона знімала і пересилала третьому спільнику зльоти і посадки військових літаків, які він повинен був передавати куратору”, – розповіла речниця ГУ СБУ в Івано-Франківській області.

А так званий тревел-блогер, озброївшись перекодованим для безперешкодних польотів у забороненій зоні дроном, поселився у мотелі біля аеродрому за два дні до повномасштабної війни. Саме він встановив маячки, аби ворог влучніше поцілив.

Ворожі агенти ще встигли передати на росію звіт про результати обстрілу. А от втекти до Європи – вже ні. Усіх трьох невдовзі затримали співробітники СБУ. Втім своєї вини жоден із засуджених не визнав.