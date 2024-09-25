Економіка

В Україні запустили нову програму перекваліфікації для жінок
25 Вересня 2024 19:11
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жінки, робота
Ілюстративне фото / Міністерство економіки України

Стартує безоплатна програма з перекваліфікації жінок, які хочуть здобути навички управління будівельною технікою. 

В рамках проєкту Reskilling Ukraine запущено програму Iron Women жінки зможуть пройти навчання на операторок екскаватора та фронтального навантажувача, повідомляє Міністерство економіки України.

У програмі можуть взяти участь жінки від 18 років, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння.

Участь у програмі є безоплатною. Навчання, проживання та харчування покриваються коштом проєкту Reskilling Ukraine.

Початок навчання — жовтень 2024 року, а подати заявку на участь можна за посиланням.


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