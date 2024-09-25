В Україні запустили нову програму перекваліфікації для жінок

Стартує безоплатна програма з перекваліфікації жінок, які хочуть здобути навички управління будівельною технікою.

В рамках проєкту Reskilling Ukraine запущено програму Iron Women жінки зможуть пройти навчання на операторок екскаватора та фронтального навантажувача, повідомляє Міністерство економіки України.

У програмі можуть взяти участь жінки від 18 років, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння.

Участь у програмі є безоплатною. Навчання, проживання та харчування покриваються коштом проєкту Reskilling Ukraine.

Початок навчання — жовтень 2024 року, а подати заявку на участь можна за посиланням.