В Україні запустили магістерський курс з виробництва дронів

Мінцифра разом з Київською школою економіки запускають магістерську програму “Безпілотні літальні апарати”.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

“Мінцифра разом із Київською школою економіки запускають магістерську програму “Безпілотні літальні апарати”, де готуватимуть інженерів з розробки дронів. Після навчання студенти зможуть розробляти дрони, тестувати, аналізувати та вдосконалювати їх.

До розробки програми долучилися компанії-учасники кластера Brave1, які вже створюють оборонні інновації для Сил оборони. Компанії поділяться досвідом успішної розробки новітніх безпілотників”, – повідомив Федоров.

Заявки приймають від бакалаврів, магістрів та спеціалістів усіх спеціальностей. Крім цього Київська школа економіки видасть гранти на навчання для 10 військових. Приймання заявок триватиме до 22 серпня.