В Україні запустять національний кешбек

Громадяни України зможуть отримати компенсацію частини оплати товарів і послуг, вироблених в Україні, в рамках нової державної програми кешбеку Купуй українське.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи Зроблено в Україні, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«За купівлю певних типів зроблених в Україні товарів і послуг громадяни України зможуть отримати повернення частини коштів на спеціальну карту», — сказав він.

Зеленський уточнив, що дав відповідне доручення уряду, і наразі цю програму розробляють.

За словами президента, завданням цієї програми є, «щоб українські гроші залишилися в Україні і працювали в Україні».

«Це податки, це зарплати наших воїнів, це можливості нашої держави, зокрема й оборонні. Уже готуються параметри українського кешбеку: фінансові та технічні», — зазначив Зеленський.

Він додав, що необхідно постаратися, щоб програма кешбеку запрацювала вже у 2024 році.

Зеленський заявив, що новостворена платформа Зроблено в Україні має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.

Він додав, що триває робота і над іншими державними програмами, які дадуть змогу вітчизняному виробнику масштабувати роботу.

«Це державні гранти, кредити, стимулювання виробництва, попиту через український кешбек, допомоги на зовнішніх ринках», — пояснив президент.