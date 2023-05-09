Техно

В Україні запущена загальнонаціональна цифрова телемережа MX-7

9 Травня 2023 10:19
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телебачення

Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення Держспецзв’язку готовий до запуску державного мультиплексу – загальнонаціональної цифрової багатоканальної телемережі MX-7.

Про це повідомляє прес-служба Апарату Верховної Ради України.

“МХ-7 будується за технологією європейського стандарту ефірного цифрового телебачення другого покоління DVB-T2 у смузі частот метрового діапазону (174 – 230 МГц). Тож мережа працюватиме у метровому діапазоні, захищеному від перепланування, і покриватиме мовленням понад 90% території України. У тому числі частину районів тимчасово окупованих територій, а також населені пункти, розташовані на кордонах із рф та білоруссю: у Харківській, Сумській, Чернігівській, Рівненській, Житомирській, Волинській областях, де зараз можуть транслюватися російські телеканали з потужних передавальних ворожих станцій”, – йдеться у повідомленні.

Сигнал надаватимуть у некодованому вигляді. Пакет телеканалів буде безкоштовним для глядачів. Концерн РРТ уже повідомив Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення про готовність до запуску. Нацрада має оголосити та провести конкурс на мовлення в мережі МХ-7.

Для будівництва мережі Концерн РРТ залучив кредит під гарантії Уряду. Монтаж першого передавача розпочався 20 січня 2022 року. Повномасштабне воєнне вторгнення росії в Україну дещо скорегувало строки запуску MX-7. Проте, навіть у важких умовах війни, роботу було завершено.


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