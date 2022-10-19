В Україні запроваджуються тотальні обмеження на користування електроенергією

У четвер, 20 жовтня, по всій території України вводитимуться обмеження на користування електроенергією.

Це стосується кожної області, заявив в ефірі національного телемарафону заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

“Щойно провели нараду щодо Міненерго, Міненергетики, керівників обладміністрацій. Завтра по всій території України вводитимуться обмеження на користування електроенергією, перш за все вони стосуватимуться підприємств та заводів.

Але це стосуватиметься й населення. Завтра буде важкий день. Ми просимо з 7 ранку до 23 години вечора мінімізувати користування електроенергією. Це стосується кожної області. Мери міст вже поінформовані. Завтра буде обмежено освітлення міст”, – наголосив Тимошенко.

Він додав, що у ОП розробили план і звертатимуться до міжнародних партнерів щодо допомоги з додатковими генераторами.