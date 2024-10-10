В Україні започаткували змагання “Ігри Ветеранів”

Міністерство у справах ветеранів України започатковує спортивні змагання “Ігри Ветеранів”.
Цьогоріч вони проходитимуть у чотирьох регіонах України та завершаться Всеукраїнськими змаганнями у місті Київ, повідомляється на сайті міністерства.
Учасники “Ігор Ветеранів” змагатимуться у двох дисциплінах: Кросфіт та Кіберспорт.
Кросфіт (регіональні етапи):
- 2 листопада – м. Кривий Ріг;
- 9 листопада – м. Одеса;
- 16 листопада – м. Івано-Франківськ;
- 23 листопада – м. Житомир.
Всеукраїнські змагання відбудуться 8 грудня у місті Київ.
Регіональні відбірковий етап по кіберспорту:
- 17 листопада Counter-Strike 2 (по всій Україні онлайн);
- 17 листопада FIFA (по всій Україні онлайн);
- 24 листопада DOTA 2 (по всій Україні онлайн).
Всеукраїнські змагання відбудуться з Кіберспорту відбудуться 6-7 грудня теж у Києві.
До участі у регіональних змаганнях запрошуються військовослужбовці, ветерани війни та особи, звільнені з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.