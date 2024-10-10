Спорт

В Україні започаткували змагання “Ігри Ветеранів”
10 Жовтня 2024 21:30
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Відбіркові змагання до "Arnold Classic Europe" / Фото: Мінветеранів

Міністерство у справах ветеранів України започатковує спортивні змагання “Ігри Ветеранів”. 

Цьогоріч вони проходитимуть у чотирьох регіонах України та завершаться Всеукраїнськими змаганнями у місті Київ, повідомляється на сайті міністерства.

Учасники “Ігор Ветеранів” змагатимуться у двох дисциплінах: Кросфіт та Кіберспорт.

Кросфіт (регіональні етапи):

  • 2 листопада – м. Кривий Ріг;
  • 9 листопада – м. Одеса;
  • 16 листопада – м. Івано-Франківськ;
  • 23 листопада – м. Житомир.

Всеукраїнські змагання відбудуться 8 грудня у місті Київ.

Регіональні відбірковий етап по кіберспорту:

  • 17 листопада Counter-Strike 2 (по всій Україні онлайн);
  • 17 листопада FIFA (по всій Україні онлайн);
  • 24 листопада DOTA 2 (по всій Україні онлайн).

Всеукраїнські змагання відбудуться з Кіберспорту відбудуться 6-7 грудня теж у Києві.

До участі у регіональних змаганнях запрошуються військовослужбовці, ветерани війни та особи, звільнені з військової служби, служби у правоохоронних органах, які зазнали травм, поранень або захворювань під час або внаслідок виконання службових обов’язків у зоні бойових дій.


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