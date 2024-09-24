Кримінал

В Україні заочно судитимуть директора ФСБ Бортнікова
24 Вересня 2024 18:26
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дбр, росія
Директор ФСБ РФ Олександр Бортніков / Фото: ТАСС

В Україні заочно судитимуть офіцерів ФСБ Росії та екскерівників СБУ, повідомляє пресслужба ДБР.

“Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом Генерального прокурора завершили досудове розслідування відносно директора та 19 офіцерів ФСБ, головнокомандувача військ росгвардії РФ, а також колишніх голови, першого заступника голови та начальника департаменту Служби безпеки України”, – йдеться у повідомленні.

Серед обвинувачених:

  • директор ФСБ РФ, генерал армії Олександр Бортніков;
  • колишній керівник служби безпеки президента РФ, на даний час – директор федеральної служби військ Національної гвардії РФ, генерал армії Віктор Золотов;
  • начальник 2-ї служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ генерал-полковник Олексій Сєдов;
  • заступник начальника 2-ї служби ФСБ РФ – начальник управління захисту конституційного устрою генерал-лейтенант Олексій Жало;
  • перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2-ї служби ФСБ РФ генерал-майор Сергій Єгоров;
  • перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ генерал-майор Володимир Павлік;
  • колишній співробітник 2-ї служби ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ у Москві було, генерал-майор Андрій Яценко;
  • ексголова СБУ, який добровільно обійняв посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Херсонської області Олександр Якименко;
  • ексначальник департаменту захисту національної державності СБУ, який добровільно обійняв посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Запорізької області Сергій Ганжа;
  • екскерівник Антитерористичного центру при СБУ колишній генерал-майор та перший заступник голови СБУ.

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