В Україні заочно судитимуть директора ФСБ Бортнікова

В Україні заочно судитимуть офіцерів ФСБ Росії та екскерівників СБУ, повідомляє пресслужба ДБР.
“Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та Офісом Генерального прокурора завершили досудове розслідування відносно директора та 19 офіцерів ФСБ, головнокомандувача військ росгвардії РФ, а також колишніх голови, першого заступника голови та начальника департаменту Служби безпеки України”, – йдеться у повідомленні.
Серед обвинувачених:
- директор ФСБ РФ, генерал армії Олександр Бортніков;
- колишній керівник служби безпеки президента РФ, на даний час – директор федеральної служби військ Національної гвардії РФ, генерал армії Віктор Золотов;
- начальник 2-ї служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ РФ генерал-полковник Олексій Сєдов;
- заступник начальника 2-ї служби ФСБ РФ – начальник управління захисту конституційного устрою генерал-лейтенант Олексій Жало;
- перший заступник начальника управління захисту конституційного устрою 2-ї служби ФСБ РФ генерал-майор Сергій Єгоров;
- перший заступник начальника Департаменту оперативної інформації 5 Служби (оперативної інформації та міжнародних зв’язків) ФСБ РФ генерал-майор Володимир Павлік;
- колишній співробітник 2-ї служби ФСБ РФ, зараз – заступник начальника управління ФСБ РФ у Москві було, генерал-майор Андрій Яценко;
- ексголова СБУ, який добровільно обійняв посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Херсонської області Олександр Якименко;
- ексначальник департаменту захисту національної державності СБУ, який добровільно обійняв посаду керівника окупаційного органу безпеки тимчасово окупованої території Запорізької області Сергій Ганжа;
- екскерівник Антитерористичного центру при СБУ колишній генерал-майор та перший заступник голови СБУ.