Суспільство

В Україні залишатиметься тепла погода

28 Грудня 2023 14:24
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У п’ятницю, 29 грудня, в Україні без опадів, лише у східних і Полтавській областях уранці та вдень невеликий дощ і мокрий сніг, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, удень у Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, на Прикарпатті та в Криму подекуди до 6° тепла; вдень 4-9° тепла, у південній частині України та місцями в західних областях 8-13° тепла.

У Києві в п’ятницю без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

У суботу, 30 грудня, в Україні без опадів, лише в західних областях удень подекуди невеликий дощ, уночі місцями – з мокрим снігом.

У південній частині та центральних областях уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у Карпатах окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу; вдень 4-9° тепла, у південній частині, місцями і на Прикарпатті 7-12°.

У Києві в суботу без опадів. Вітер південно-західний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла; вдень 7-9° тепла.


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