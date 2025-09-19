В Україні вже два десятки провідних оборонних компаній працюють над запуском виробництва, – Шмигаль

В Україні 25 закордонних компаній, серед яких світові лідери оборонної промисловості, перебувають на різних етапах локалізації виробництва. Про це заявив міністр оборони Денис Шмигаль в інтерв’ю Politico.

За його словами, кожен із виробників співпрацює з урядом у форматі діалогу та розглядає різні моделі партнерства.

Зокрема, йдеться про “данську модель” – Build with Ukraine / Build in Ukraine, головною метою якої є забезпечення потреб українського війська.

Для залучення інвесторів держава запускає спеціальний режим Defence City. Він передбачає податкові пільги, спрощення митних процедур, можливість релокації підприємств у безпечні регіони, державну фінансову підтримку, а також умови для експорту та інтеграції у світові виробничі ланцюги.

“Саме в Україні зараз створюється новітнє озброєння, здатне впливати на поле бою. Тому інвестиція в український ОПК – найкраща інвестиція в оборону всієї Європи”, – наголосив Шмигаль, закликавши партнерів активніше вкладати кошти в розвиток оборонної промисловості.