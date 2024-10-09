В Україні винесли один із перших тюремних вироків за підпал військових авто

До 6 років позбавлення волі засуджено підпалювачку військового автомобіля, яка виконувала замовлення РФ на Кіровоградщині.

Відповідне рішення ухвалив Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, повідомляє СБУ.

“За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 28-річна мешканка Олександрії. У поле зору агресора вона потрапила через свою активність у Телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку. Встановлено, що на замовлення РФ жінка підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії”, – йдеться у повідомленні.

Суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).