Кримінал

В Україні винесли один із перших тюремних вироків за підпал військових авто
9 Жовтня 2024 16:50
читать на русском →
поліція, сбу
Затримана підпалювачка військових авто / Фото: СБУ

До 6 років позбавлення волі засуджено підпалювачку військового автомобіля, яка виконувала замовлення РФ на Кіровоградщині.

Відповідне рішення ухвалив Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області, повідомляє СБУ.

“За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 28-річна мешканка Олександрії. У поле зору агресора вона потрапила через свою активність у Телеграм-каналах, де шукала легкого заробітку. Встановлено, що на замовлення РФ жінка підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії”, – йдеться у повідомленні.

Суд визнав зловмисницю винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань).


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
9 Жовтня 2024 19:00

Кабмін ставить бронювання працівників на паузу, – ЗМІ
9 Жовтня 2024 17:50

Зеленський заявив, що формула миру з пунктами завершення війни буде готова у листопаді
9 Жовтня 2024 16:15

Кабмін затвердив нові правила вручення повісток
9 Жовтня 2024 15:45

Україна та Хорватія підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво
9 Жовтня 2024 15:37

ДБР затримало військового Гнєзділова, який публічно пішов у СЗЧ
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Павло КАЗАРІН

Курська операція — це історія про те, що саме не працює в диктатурах
Віталій ПОРТНИКОВ

Як Китай пропонує закінчити війну в Україні
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Китайський чинник
Юрій САПРОНОВ

Когда начнём ДЕЛАТЬ, а не “исполнять”?
Ігор ЧЕРНЯК

Всім за кордон не можна, але єсть нюанс
Віктор АЛЄКСЄЄВ

Майбутнє України: між війною і відновленням
усі думки