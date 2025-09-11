В Україні викрили шість нових схем втечі ухилянтів: затримано вісьмох організаторів

СБУ та Нацполіція викрили шість нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. Внаслідок спецоперацій затримано вісьмох організаторів, які за гроші допомагали ухилянтам отримувати фіктивні документи або тікати за кордон.

Про це повідомили в СБУ.

За даними правоохоронців, за суми від 5 до 20 тис. доларів ділки переправляли ухилянтів за кордон поза пунктами пропуску або оформлювали фіктивні документи для уникнення призову.

На Чернігівщині затримано очільницю місцевого коледжу, яка “на папері” зараховувала військовозобов’язаних на навчання до вишу. При цьому насправді фейкові студенти навіть не з’являлися у стінах навчального закладу.

На Полтавщині викрили лікаря-хірурга – члена військово-лікарської комісії, який торгував фальшивими меддовідками про важкі діагнози.

У Києві підозру отримав ділок, який підшукував ухилянтів, а потім за гроші пропонував їм маршрути втечі за кордон “по зеленці”.

У Кіровоградській області викрито адміністратора Telegram-каналу, який поширював локації мобільних груп ТЦК та правоохоронців.

У Дніпропетровській області затримано ще трьох фігурантів, що доставляли клієнтів до західного кордону України, а потім лісовими стежками переправляли до Євросоюзу.

На Волині викрили зловмисника, який через ліс переправляв ухилянтів до сусідньої країни ЄС.

Усім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 332 — незаконне переправлення осіб через держкордон України;

ч. 1 ст. 114-1 — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період;

ч. 3 ст. 369-2 — зловживання впливом.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до дев’яти років тюрми з конфіскацією майна.