В Україні видали першу ліцензію на роботу з наркотичними засобами в бойових умовах

У Міністерстві оборони поінформували, що в Україні видали першу ліцензію на роботу з наркотичними засобами та прекурсорами в бойових умовах. Відповідний меморандум про партнерство та співробітництво підписали заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова та голова Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками Роман Ісаєнко.

Про це йдеться у повідомленні українського оборонного відомства, передає Суспільне.

За словами Калмикової, ця ліцензія дозволяє регульовано отримувати необхідні лікарські засоби для надання медичної допомоги пораненим військовослужбовцям на догоспітальному етапі.

Заступниця міністра оборони додала, що посилення співпраці з Держлікслужбою дозволить більш ефективно запустити нову систему та врегулювати обіг наркотичних засобів.