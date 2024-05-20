В Україні введуть QR-код, який виконуватиме функцію військового квитка

В Україні з’явиться можливість згенерувати QR-код, який можна буде використовувати в якості військового квитка.

Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу», член Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія у Телеграмі.

Політик повідомив, що за даними Міністерства оборони, станом на сьогодні, 2944 осіб оновили свої персональні дані у ТЦК та СП, 3703 – у ЦНАПах.

Водночас 415 094 українці оновили дані через платформу «Резерв +».

«Наступний крок – генерація QR коду, який буде заміною необхідності носити з собою військовий квиток», – поінформував Арахамія.

Голова депутатської фракції пояснив, що такий QR-код буде працювати «по аналогії з COVID-сертифікатом».