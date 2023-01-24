В Україні вперше зафіксували новий штам коронавірусу “Кракен”

Інфекцію виявили у жителя Сумської області, повідомили у МОЗ.

“Випадок був зафіксований у Сумській області у людини, яка не пройшла курс вакцинації проти коронавірусу”, – йдеться у повідомленні.

За даними ВООЗ, “Кракен” не має специфічних мутацій, які могли б зробити його небезпечнішим за інші варіанти.

Однак, порівняно з попередніми штамами, новий вид коронавірусу найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини і здатний викликати серйозні захворювання у людей похилого віку та людей з ослабленим імунітетом, повідомляють у МОЗ.