Кримінал

В Україні водія вперше позбавили прав через порушення правил військового обліку
5 Лютого 2025 10:44
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Посвідчення водія / Фото: РБК-Україна
Посвідчення водія / Фото: РБК-Україна

В Україні зафіксований перший випадок, коли людину обмежили у праві керувати авто через порушення правил військового обліку.

Про це повідомляє платформа для роботи з державними відкритими даними Опендатабот.

Загалом таких судових справ вдалося знайти 41, більшість було зареєстровано у грудні 2024 року.

Наразі у більшості випадків суди повертають справи назад — однак це пов’язано лише із проблемами в оформленні позовів, зокрема, несплатою ТЦК судового збору.

“ТЦК як державні органи могли просто не закласти у кошторис фінанси на сплату судового збору за такими позовами — адже нововведення в законодавство про мобілізацію відбулись в середині 2024 року. Варто розуміти, що ця ситуація тимчасова — тож вже у 2025 році така стаття витрат мала б з’явитися в бюджетах ТЦК, відповідно, й збільшаться шанси на успіх в судах”,  — коментує адвокатка Валентина Слободянюк.

Втім наразі вже є випадок, коли суд задовольнив позов ТЦК. Водія вперше тимчасово обмежили у праві керування транспортними засобами через порушення правил військового обліку — допоки він не виконає вимоги ТЦК або ж як ця вимога не буде відкликана.


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