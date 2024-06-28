28 червня, в Україні відзначають День Конституції.

Це єдине державне свято, закріплене в самій Конституції, і третій рік поспіль Україна святкує його в умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабне вторгнення РФ, передає Укрінформ.

Верховна Рада України ухвалила і ввела в дію Конституцію 28 червня 1996 року о 9 годині 18 хвилин, після майже доби безперервної роботи.

Ухвалення Конституції закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, стало важливим кроком у забезпеченні прав людини та громадянина, сприяло подальшому підвищенню міжнародного авторитету України на світовій арені.

Новітній конституційний процес розпочався одразу ж після ухвалення 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України. Вже у жовтні була створена Конституційна комісія. У період 1991-1996 рр. комісії, окремо створені Верховною Радою та Президентом, розробили кілька проєктів Конституції. Їх тривалий час обговорювали, доповнювали, доопрацьовували.

Найгостріші суперечності викликали питання розподілу влади і власності, державна символіка, статус російської мови і статус Республіки Крим. Ліві сили схилялися в бік применшення ролі президентської влади, приватновласницьких відносин, за надання однакового статусу українській та російській мовам і збереження автономного статусу Криму. Праві, в яких об’єдналися представники «партії влади», підприємницькі кола та депутати національної культурно-мовної орієнтації, виступали за сильну президентську вертикаль, гарантування всієї повноти приватновласницьких прав, панування української мови та ліквідацію автономії Криму. Тим часом в країні діяла Конституція УРСР 1978 року з деякими змінами.

У ніч з 27-го на 28 червня 1996 року Верховна Рада ухвалила Конституцію України. Документ отримав підтримку двох третин депутатського корпусу (315 парламентаріїв). У ньому визначалася сильна президентська влада, гарантувалися права приватної власності, затверджувалися нова державна символіка, статус української мови як єдиної державної, Крим визнавався автономною республікою в складі України.

Від початку ухвалення Основний закон України змінювався кілька разів. При цьому в Конституції України 1996 року передбачена досить жорстка процедура внесення до неї змін та доповнень. Для схвалення відповідних змін до різних її розділів вимагається від 2/3 до 3/4 голосів від конституційного складу Верховної Ради. Якщо ж зміни скасовують чи обмежують права й свободи людини і громадянина або спрямовані на ліквідацію незалежності чи загрожують територіальній цілісності держави, то Конституція України взагалі не може бути змінена.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у День Конституції наголосив, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.

Сирський привітав українських захисників і захисниць, які боронять незалежність, державний суверенітет, недоторканність українських кордонів, та подякував воїнам, завдяки яким українці можуть відзначати День Конституції, маючи власну державу.

“Українці – волелюбний народ. Мабуть, жоден народ у світі так жертовно не бореться за власну свободу і власні права! Втім, варто пам’ятати, що Конституція передбачає не лише права і свободи, але й покладає на кожного громадянина України обов’язки!”, – наголосив Сирський.

Як нагадав головнокомандувач ЗСУ, стаття 65 Конституції України встановлює, що захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов’язком громадян України.

“Це стаття Конституції України особливо символічна і важлива зараз, в час повномасштабної російської агресії. Шануючи права – мусимо не забувати про обов’язки. Ніхто крім нас не захистить Україну! Тому закликаю усіх громадян ставати до лав Сил оборони!”, – заявив Сирський.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зазначив, що у Конституції України закріплений стратегічний курс держави на набуття повноправного членства в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору, і це те, з чим ворог не може змиритись.

“Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Суверенітет України поширюється на всю її територію. Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною”, – нагадав Стефанчук загальні засади Основного закону України, який у 1996 році прийняла Верховна Рада від імені українського народу.

За його словами, “також у нашій Конституції закріплений стратегічний курс держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. І це саме те, із чим ворог не може змиритись. Тому ворог посягнув на наші кордони! На наш суверенітет, на наше право самостійно визначати своє майбутнє, на нашу ідентичність”.

“Але ми точно знаємо, за що ми бʼємось і що є нашою метою! Українці бʼються за вільну Україну! За свої кордони та за свою територіальну цілісність! За Україну, яка впевнено рухається до повноправного членства в ЄС і яка буде членом ЄС!”, – підкреслив голова парламенту.

“Українці бʼються за свій дім, за свою землю та за своє майбутнє!”, – наголосив він.