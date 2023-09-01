Суспільство

В Україні відремонтували 6 ядерних енергоблоків

1 Вересня 2023 11:58
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енергоатом

В рамках ремонтної кампанії в енергетиці в Україні вже планово відремонтували та запустили в роботу шість атомних енергоблоків.

Про це повідомляє пресслужба НАЕК “Енергоатом”.

31 серпня очільник “Енергоатома” Петро Котін провів виробничу нараду з колективом АЕС, де позапланово завершили ремонт енергоблока-“тисячника”

За словами Котіна, цьогорічна ремонтна кампанія є наймасштабнішою і вже зараз можна констатувати, що українські атомники впевнено демонструють свої професійність і незламність.

Наразі шість атомних енергоблоків, п’ять із яких – “тисячники”, вже підключені до енергомережі після планових ремонтів. Ремонт ще трьох енергоблоків триває.

Президент компанії подякував персоналу, який робить усе можливе, щоб ремонти проходили в максимально стислі терміни, але без втрати в якості робіт. 


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