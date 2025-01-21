Суспільство

В Україні відкрили спільне підприємство з виробником танків Leopard 2
21 Січня 2025 21:49
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Танки Leopard 2 / Фото: mil.in.ua
Танки Leopard 2 / Фото: mil.in.ua

Компанія KNDS Deutschland, що виробляє танки Leopard 2, та одне з оборонних підприємств України відкрили спільне підприємство, на якому ремонтуватимуть військову техніку, яку передала Німеччина для ЗСУ.

Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін.

Новостворена компанія спеціалізуватиметься на обслуговуванні й ремонті військової техніки, поставленої Німеччиною до Сил оборони України. Перші зразки цієї техніки з’явилися в Україні ще у 2022 році.

“Українські фахівці вже пройшли навчання в Німеччині, на об’єктах уже встановлені перші системи”, – зазначив міністр стратегічних галузей промисловості.

Міністр відзначив, що готовність партнерів з KNDS до співпраці з українською оборонною промисловістю має надзвичайно важливе значення для обороноздатності України, адже тепер техніку ремонтуватимуть швидше.

“А значить, швидше буде повернена на фронт для виконання бойових завдань. Також робота спільного підприємства суттєво підтримає і нашу економіку інвестиціями та робочими місцями”, – підсумував Сметанін.

В Україні відкрили спільне підприємство з KNDS Deutschland / Фото: Герман Сметанін

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