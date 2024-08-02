Суспільство

В Україні відкрили 30-й центр рекрутингу української армії
2 Серпня 2024 17:59
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мобілізація
У Чернігові відкрився перший центр рекрутингу української армії / Фото: Міноборони

У Чернігові відкрився перший центр рекрутингу української армії, який працює у приміщенні ЦНАПу за адресою: проспект Левка Лук’яненка, 20а.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

У центрі доступні понад 10 тисяч вакансій — водії, медики, стрільці, діловоди, бухгалтери, кухарі, ремонтники тощо. Окрім того, спільно із Victory Drones та Drone Force реалізуються два проєкти з навчання та залучення до Сил оборони операторів БПЛА.

“Ця ініціатива Міністерства оборони покликана надати можливість людям зрозуміти, які є вакансії і який шлях треба пройти, щоб долучитися до військової служби, що важливо, на конкретну посаду конкретної військової частини. Наше завдання — допомогти людині визначитися та застосувати свої навички та цивільний досвід для захисту Батьківщини”, — зазначив уповноважений Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець.

Центр у Чернігові став 30-м в Україні. Зараз центри рекрутингу української армії працюють у 15 регіонах України. Актуальна інформація про них доступна на офіційному сайті.


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