Суспільство

В Україні суха погода, вдень до +27°
26 Червня 2024 08:49
погода
Ілюстративне фото з відкритих джерел

26 червня в Україні короткочасні опади ймовірні лише на Закарпатті, в Карпатах та на крайньому сході країни, температура вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.

«Без опадів, лише на Закарпатті, в Карпатах та на крайньому сході країни вдень короткочасні дощі, місцями грози; на решті території без опадів. Вітер північний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°», – йдеться в повідомленні.

У Києві та області завтра утримається суха погода. Вітер північний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі близько 15°, вдень 25-27°; на Київщині вночі 12-17°, вдень 22-27°.

Згідно з прогнозом, в Україні 27-28 червня без опадів, лише на Закарпатті та в Карпатах очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північний, північно-східний, на заході країни південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, у південній частині 15-20°; вдень 24-29°.

У Києві та області 27-28 червня опади не очікуються. Вітер північний, північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 15-17°, вдень 26-28°; по області вночі 13-18°, вдень 24-29°.

Синоптики на вихідні в Україні опадів не прогнозують, лише в більшості західних областей вдень 29 червня ймовірні короткочасні дощі, місцями грози. Температура вночі 15-21°, вдень 26-32°.

У столичному регіоні утримається суха погода. В Києві температура вночі 18-20°, вдень близько 30°; по області вночі 15-20°, вдень 27-32°.


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