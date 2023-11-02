Суспільство

В Україні створили унікальний комплекс радіоелектронної боротьби Piranha

2 Листопада 2023 21:53
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федоров, мінцифра

В Україні створили РЕБ Piranha AVD 360 для захисту бронетехніки від дронів.

Про це віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив у Телеграмі.

«Piranha AVD 360 – унікальний комплекс РЕБу для посилення Сил оборони. Технологія допомагає ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад від ворожих дронів», – заявив Федоров.

За його словами, комплекс створює захисний купол до 600 метрів навколо себе. Під дією системи коптер чи дрон-камікадзе не може отримувати команди та передавати дані. Як результат – «пташка» або зависає в повітрі, здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає.

Також, як зазначив віцепрем’єр, Piranha пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС.

«Зараз система успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва. Технології та інновації – ключ до нашої перемоги. Саме вони допомагають ефективніше нищити ворога й рятувати життя військових», – заявив він.


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