В Україні стрімко дешевшають кавуни

Ціни на кавуни в Україні продовжують стрімко знижуватися, повідомляє профільне видання EastFruit.

Минулого тижня середні оптові ціни на кавуни в Україні знизилися до рівня 15 грн/кг, що стало мінімальним показником, як мінімум за останні 3 сезони. Однак уже станом на сьогодні оптові партії кавунів на внутрішньому ринку можна придбати в діапазоні 5-14 грн/кг, залежно від якості, сорту та обсягу пропонованої партії.

Тобто, нинішні усталені ціни вже мінімум на 35% нижчі, ніж тижнем раніше, пише видання.

Інфографіка EastFruit

Зниження ціни на кавуни фермери пояснюють різким збільшенням пропозиції місцевих кавунів на ринку. Через спекотну погоду, яка встановилася в Україні з другої декади липня, темпи дозрівання кавунів істотно прискорилися.

Аномальна засуха, яка спостерігається в південних областях, негативно позначається на якості кавунів на полях, що тільки посилює темпи зниження цін.

Додаткове навантаження на ринок надають стабільні постачання кавунів в Україну з країн Центральної Азії, де ця продукція на сьогодні набагато доступніша і вищої якості.