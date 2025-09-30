Золото встановило новий рекорд — понад $3 800 на унцію через побоювання дефолту США

Ціни на золото підскочили до нового історичного максимуму — понад $3 800 за унцію, — підсилюючи роль металу як притулку в умовах невизначеності. Основним каталізатором зростання стала загроза урядового шатдауну в США та побоювання щодо політики Федеральної резервної системи.

Згідно з повідомленням Reuters, ціна золота досягала $3 833,37 під час торгів, а на закритті сесії складала $3 829,63.

Одним із драйверів попиту на золото стали очікування зниження процентних ставок — інвестори припускають, що ФРС може послабити свою жорстку грошово-кредитну політику в умовах уповільнення економіки.

Реклама

Реклама

Крім того, слабкий долар створив додатковий тиск угору на ціни золота: іноземним покупцям метал став дешевшим.

Аналітики також звертають увагу на активні закупівлі з боку ETF-фондів та центробанків, що посилює ціновий імпульс.

У цьому контексті золото може стати одним із найкращих активів року, якщо фінансові і політичні ризики збережуться.