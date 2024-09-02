В Україні стартував пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок

В Україні розпочався пілотний проєкт з підготовки водійок вантажівок. Учасниці проєкту матимуть можливість безоплатно навчитися водінню вантажівки та працевлаштуватись.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури, наразі географія проєкту охоплює чотири міста: Київ, Тернопіль, Рівне і Хмельницький.

“У межах ініціативи заплановано навчання 100 жінок, які після завершення курсу отримають необхідну кваліфікацію та водійське посвідчення категорії “С” або “СЕ”. У межах проєкту заплановано працевлаштування 80 випускниць у компаніях, що активно долучаються до проєкту. Наразі щонайменше 10 компаній, що займаються перевезеннями, вже висловили готовність підтримати ініціативу та надати робочі місця для нових водійок вантажівок”, – йдеться у повідомленні.

Для участі у відборі потрібно до 26 вересня 2024 року заповнити анкету та пройти співбесіду.