В Україні стартувало тестування дистанційної постановки на військовий облік через Резерв+

Міністерство оборони України розпочало тестування функції постановки на військовий облік у застосунку Резерв+. Невдовзі частина громадян зможе стати на облік дистанційно — без особистих візитів до ТЦК та паперових процедур.

Для участі в тестуванні необхідно заповнити спеціальну форму. Після цього учасники отримають електронний лист із запрошенням, встановлять або оновлять застосунок Резерв+ до останньої версії та подадуть заявку відповідно до інструкцій. Після завершення процедури користувачі отримають підтвердження та документ Резерв ID.

До тестування запрошують чоловіків, які ще не перебувають на військовому обліку і яким у 2026 році виповнюється 17 років, або які на момент подання заявки мають вік від 25 до 59 років. Чоловіки віком від 18 до 24 років наразі до тестування не залучені.

Для жінок, які підлягають військовому обліку за фахом, онлайн-постановка поки недоступна — для взяття на облік їм необхідно звертатися до ТЦК та СП.

У Міноборони зазначають, що онлайн-постановка на військовий облік має зменшити бюрократію, знизити навантаження на ТЦК та СП і спростити процедуру для громадян.