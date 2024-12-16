Суспільство

В Україні стартувала програма “єКнига”
16 Грудня 2024 19:05
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дія, освіта
Ілюстративне фото / unsplash

В Україні стартувала державна програма “єКнига”, яка надає молоді гроші для купівлі книжок.

Програма доступна для українців, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025-му. Вони можуть отримати 908 гривень на покупку книжок українською мовою — як паперових, так і електронних чи аудіокнижок.

Списки книгарень, що долучилися до програми, будуть опубліковані пізніше.

Для участі у програмі потрібно мати паспорт (ID-картку чи закордонний) і податковий номер (РНОКПП) у “Дії”. Заявки можна подавати протягом одного року після досягнення 18 років.


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