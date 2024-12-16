В Україні стартувала програма “єКнига”

В Україні стартувала державна програма “єКнига”, яка надає молоді гроші для купівлі книжок.

Програма доступна для українців, яким виповнилося 18 років у 2024 році або виповниться у 2025-му. Вони можуть отримати 908 гривень на покупку книжок українською мовою — як паперових, так і електронних чи аудіокнижок.

Списки книгарень, що долучилися до програми, будуть опубліковані пізніше.

Для участі у програмі потрібно мати паспорт (ID-картку чи закордонний) і податковий номер (РНОКПП) у “Дії”. Заявки можна подавати протягом одного року після досягнення 18 років.