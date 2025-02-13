Суспільство

В Україні скасували золоті і срібні медалі для випускників шкіл
13 Лютого 2025 18:06
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Ілюстративне зображення / Освітній омбудсмен України
Ілюстративне зображення / Освітній омбудсмен України

В Україні скасовано нагородження випускників шкіл золотими та срібними медалями за досягнення в навчанні.

Міністерство освіти та науки ухвалило рішення, згідно з яким у документах замість формулювання “золота медаль” або “срібна медаль” будуть використовувати запис “з відзнакою”.

В офісі освітнього омбудсмена пояснили, що хоча кількість медалістів зростає, дослідження показують зниження якості освіти та значні освітні втрати, зокрема через дистанційне навчання під час пандемії.

Тож там стверджували, що збільшення кількості медалістів не відображає реальний стан освіти


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