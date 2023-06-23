В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізькій атомній електростанції

Відсьогодні, 23 червня, в Україні починають роботу штаби, які розгорнуто на випадок теракту Росії на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, до роботи штабів залучені енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС.

Ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки”, – сказав Клименко.

Він зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.

Найближчими днями, буде проведено навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів.

Водночас населенню потрібно знати, що на час “ситуації, яка може виникнути”, люди не повинні виходити з укриттів без команди. Кожен громадянин має закритися у своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем.

Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.

“Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби”, – сказав він.

Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом, сказав очільник МВС. За його розрахунками, це близько 500 000 громадян.

“Це все, що необхідно знати. І звичайно, дивитися ЗМІ…” – сказав Клименко.