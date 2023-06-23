Суспільство

В Україні розгорнули штаби на випадок теракту на Запорізькій атомній електростанції

23 Червня 2023 11:21
34
читать на русском →
заес, клименко

Відсьогодні, 23 червня, в Україні починають роботу штаби, які розгорнуто на випадок теракту Росії на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, до роботи штабів залучені енергетики, представники ДСНС, поліція, медики. Йдеться про 200-кілометрову зону навколо ЗАЕС.

Ми будемо чітко давати всі вказівки і всі правила поведінки”, – сказав Клименко.

Він зазначив, що все обладнання для виміру радіації, яке має Україна, готове до використання.

Найближчими днями, буде проведено навчання з перекриттям доріг, розгортанням санітарних блокпостів.

Водночас населенню потрібно знати, що на час “ситуації, яка може виникнути”, люди не повинні виходити з укриттів без команди. Кожен громадянин має закритися у своєму приміщенні, закрити вентиляцію, вимкнути кондиціонери. Також треба ущільнити всі отвори, які є в будинках або квартирах, вологою тканиною або скотчем.

Якщо людина перебуває на вулиці, вона має скористатися респіратором або медичною маскою.

“Що стосується ЗАЕС. Той радіоактивний фон, який можливо буде після будь-яких заходів у повітрі, буде зберігатися приблизно одну добу. На 80% ми зменшимо радіоактивний фон саме протягом доби”, – сказав він.

Всі громадяни, які захочуть виїхати з цієї території, будуть забезпечені відповідним транспортом, сказав очільник МВС. За його розрахунками, це близько 500 000 громадян.

“Це все, що необхідно знати. І звичайно, дивитися ЗМІ…” – сказав Клименко.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Червня 2023 13:46
17

Компанія Baykar отримала ліцензію на виробництво безпілотників в Україні
23 Червня 2023 13:59
21

Нетаньяху пояснив позицію Ізраїлю у питаннях військової допомоги Києву
23 Червня 2023 12:27
32

ГУР: Найбільше іноземних компонентів – у “кинжалах” та “іскандерах”
23 Червня 2023 11:42
78

В лавах ЗСУ спіймали ще одного “крота”
23 Червня 2023 11:40
28

Рада Європейського Союзу затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії
Останні новини
усі новини

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
Юрій ЛУЦЕНКО

Припиніть!
Александр КИРШ

Из Америки написали, что я — российский агент
усі думки