Кримінал

В Україні п’ятеро людей загинуло та 13 травмовано – Клименко

28 Квітня 2023 07:45
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ракетний удар

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив про 5 загиблих та 13 поранених у Дніпрі, Умані та Українці внаслідок ворожого обстрілу в ніч на п’ятницю.

“Дніпро, Умань та Українка (Київська область). Житлові будинки знову вражені російськими ракетами”, – написав він у Facebook.

За його словами, в Умані дві ракети пошкодили три багатоповерхівки. “Станом на 7:00 троє людей загинуло та 8 поранено. Їм надають медичну допомогу. Пошуково-рятувальні роботи тривають”, – уточнив Клименко.

За інформацією міністра, у Дніпрі загинула жінка з 3-річною дитиною, ще троє людей травмовані.

В Українці Київської області двоє людей травмовано.

“На місцях влучень працюють рятувальники та поліцейські. Уся допомога людям буде надана якнайшвидше”, – констатував Клименко.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний раніше повідомив, що ЗСУ збили 21 з 23 ворожих крилатих ракет, а також 2 БПЛА.


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