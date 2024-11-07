В Україні приблизно 8 млн людей не працюють і не шукають роботу

В Україні налічується близько 8 мільйонів економічно неактивного населення — людей, які не шукають роботу через різні причини.

Про це заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна на Київському міжнародному економічному форумі, повідомляє “Суспільне”.

Бережна наголосила, що одне із завдань уряду — активізувати цей потенційний трудовий ресурс. Подібна проблема з високою часткою економічно неактивного населення притаманна не лише Україні, але й багатьом країнам Європи та світу.

В Україні бракує працівників у всіх галузях. Якщо у попередні роки роботодавці найчастіше скаржилися на нестачу фінансових ресурсів, то цього року основною проблемою стала нестача кадрів.

Бережня також підкреслила важливість продуктивності праці для зростання ВВП. Вона навела приклади Данії, де, маючи у 7 разів менше населення, ніж в Україні до повномасштабного вторгнення, країна генерує удвічі більший ВВП, та Польщі, де стабільна кількість працівників з 1990 року не завадила економічному зростанню завдяки інвестиціям ЄС.