В Україні пропонують відмовитися від паперових пенсійних посвідчень

Пенсійний фонд України пропонує запровадити е-пенсійне посвідчення без оформлення паперового документу, що підтверджує призначення пенсії.

Відповідний проєкт постанови ПФУ оприлюднений для обговорення на сайті СПО Об’єднань профспілок.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, він передбачає, що за бажанням особи, якій призначено пенсію, їй може бути сформоване пенсійне посвідчення в електронній формі (е-пенсійне посвідчення) без виготовлення паперового або електронного пенсійного посвідчення.

Е-пенсійне посвідчення формуватиметься засобами порталу «Дія» за допомогою мобільного додатку «Дія» та матиме однакову з пенсійним посвідченням юридичну силу та строк дії.

Електронне пенсійне посвідчення можна буде використовувати без додаткового пред’явлення пенсійного посвідчення у паперовій формі, електронного пенсійного посвідчення або платіжної картки, яка одночасно є пенсійним посвідченням.